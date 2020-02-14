Биатлон. Определен состав сборной России на мужской спринт

14.02.2020, 20:06, Новости дня

Состав мужской сборной РФ по биатлону на спринтерскую гонку чемпионата мира-2020, который проходит в итальянской Антерсельве, объявлен тренерским штабом национальной команды. Нашу страну представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Никита Поршнев.

Тренеры решили взять в квартет участников Поршнева, а не Эдуарда Латыпова, который в этой гонке будет запасным, сообщает портал Rusbiathlon.Ru. При этом новобранец получил стартовый номер №4. Логинов отправится в гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами под номером №43, у Гараничева номер №58, у Елисеева — №67.

Мужской спринт в Италии станет третьим видом программы мирового первенства и состоится в субботу, 15 февраля, старт гонки в 16.45 по московскому времени.