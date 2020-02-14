Украинка Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Каире

14.02.2020, 20:06, Новости дня

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко 14 февраля пробилась в полуфинал теннисного турнира, который проходит в столице Египта Каире, пишет сайт «Большой теннис Украины».

В четвертьфинале украинка победила представительницу Испании Лару Арруабаррену со счетом 7:6, 6:2. Игра длилась около полутора часов.

Цуренко занимает 129-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, а ее соперница является 150-й ракеткой планеты.

В полуфинале украинка встретится с нидерландкой Аранчей Рус, которая занимает 77-е место в рейтинге WTA.

Цуренко – единственная представительница Украины на турнире в Каире.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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