Дерипаска напомнил: Путин не доверил ему ручку, не то что деньги

14.02.2020, 20:06, Новости дня

Олег Дерипаска вспомнил историю визита Владимира Путина в бытность премьер-министром в Пикалево, когда глава правительства попросил бизнесмена вернуть ручку, которой тот только что подписал договор.

Об этом, как передает "Интерфакс", Дерипаска написал в своем телеграм-канале, комментируя статью Financial Times.

В ней рассказывается о том, что российский предприниматель был включен в 2018 году в санкционный список США, как человек, владеющий активами и якобы отмывающий финансовые средства в интересах российского президента.

"Какие деньги? Он [Путин] мне ручку на 10 минут не доверил", — иронически отозвался о статье Дерипаска, подчеркнув, что считает материал "очередной порцией брехни".

В конце 2008 года Владимир Путин вмешался в ситуацию после того, как жители Пикалево перекрыли федеральную трассу Новая Ладога — Вологда, протестуя против остановки градообразующих предприятий. Во время прямого эфира на совещании по урегулированию ситуации, Путин и произнес известную фразу, попросив Дерипаску, который от лица собственника подписал контракт на возобновление работы предприятий, "отдать авторучку".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Гвоздий заявил, что Минэнерго досрочно прекратило его полномочия как главы набсовета «Укргидроэнерго» из-за отказа выполнять незаконные указания

05.02 / Смартфоны угрожают жизни пешеходов. Ученые рассказали как

24.12 / В деле генерала от таможни оказалась замешана жена российского посла

14.01 / CNBC — «отличный переговорщик» — Джонсон допустил замену иранской ядерной сделки на условиях Трампа

18.12 / В Совфеде отреагировали на требование Японии вернуть задержанные рыболовецкие суда

28.01 / Нетаньяху предъявили обвинение по трем уголовным делам

10.12 / В Челябинской области иностранцам запрещают работать водителями автобусов

29.01 / Два фигуранта дела об избиении заключенных в ярославской колонии №1 получили условные сроки

26.01 / Мнение: Интернет вдруг стал обязанностью

13.01 / День российской печати: журналистика как «приводной ремень исполнительной власти»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика