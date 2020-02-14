Выяснилось, о каком футболисте фанаты думают больше всего во время секса

14.02.2020, 20:04, Разное

Специалисты компании Free Super Tips провели довольно необычный опрос среди почти 2-х тысяч британских фанатов, по результатам которого и был составлен рейтинг самых сексуально привлекательных футболистов мира. Лидером данного списка оказался Дэвид Бекхэм, о котором, как оказалось, чаще всего во время занятий любовью вспоминают поклонники.

По результатам опроса за Бекхэма отдали свои голоса три четверти респондентов. Вторую позицию рейтинга самых сексуальных футболистов участники опроса отдали Криштиану Роналду, а последним в лидирующей тройке оказался Гарри Кейн, играющий за ФК «Тоттенхэм». Кроме них, во время занятий секса фанаты думают о таких спортсменах, как Месси, Бэйл, Деле Алли, Рэшфорд, Давид Де Хеа, Агуэро и Стерлинг.

При этом третья часть принимавших в опросе британцев вообще ответила, что могла бы поменять занятие сексом на полученный любимой командой трофей либо её рост в классе. Каждый десятый респондент готов пойти на уступки своему партнёру и начать болеть за другой футбольный клуб.