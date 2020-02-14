Xiaomi Mi 10 Pro признан лучшим камерофоном в мире

14.02.2020, 20:04, Разное

Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro признан лучшим камерофоном в мире по версии экспертов из DxOMark. Он набрал наибольшее количество баллов не только за фото/видеосъёмку, но и за качество записи и воспроизведения звука.
В ходе тестирования камеры Xiaomi Mi 10 Pro изучались её возможности не только в идеальных условиях, но и при недостаточном количестве света. Во всех случаях она продемонстрировала поразительные результаты для своего ценового сегмента и даже превзошла все существующие аналоги в других камерофонах, получив за общий тест 124 балла.

Помимо фотографии и записи видео, эксперты DxOMark решили проверить и качество звука. Они делали запись и проигрывали её, попутно оценивая и громкость смартфона. Стереодинамики Xiaomi Mi 10 Pro прекрасно справились со своей первоочередной задачей, хотя не стали самыми громкими. Несмотря на это, по качеству воспроизведения и чувствительности микрофона гаджет превзошел всех конкурентов.



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