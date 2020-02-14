Личное: Кто виноват?

14.02.2020, 20:02, Разное

Меня всё никак не отпускает история Влада Бахова, погибшего на пьянке в лесу подростка.

Скажу, что думаю: меня тревожит даже не само преступление, не возможные убийцы — тут я как раз спокойна и уверена, что правоохранительные органы дело раскроют.



Фото: Соцсети.

На мой взгляд, кто бы ни убил мальчишку, сути это вообще не меняет. Конкретных виновных найдут, выведут на чистую воду, посадят.

Меня же тревожит суть проблемы. Посмотрим глубже: а кто на самом деле виноват в смерти Влада?

Я уже писала, что на мой скромный взгляд, в случившемся повинны родители Влада — мама и папа, которые на него, как мне кажется, просто забили.

Так странно называть родителями тех, кто рожает — разве физиологических движений достаточно, чтобы считаться родителями?

У мамы Влада — давно другая семья. У отца — он не отстаёт от бывшей жены и тоже с кем-то там проживает. У них — своя жизнь, в которой мальчик был как бы лишним — уже подросток, так отойди, не мешай!

Именно потому, что Влад пошёл на пьянку в лес с другими такими же беспризорниками, случилась трагедия. В этом я вижу основную причину смерти подростка.

Вы не согласны? Кто не согласен со мной тут? Ответьте откровенно, если бы Влад был нужен отцу и матери, разве бы они отпустили пацана бухать лес?

Я не знаю родительских чувств, у меня нет детей. Но даже я, бездетная тварь, отвечаю себе, что своего ребёнка я бы никуда не пустила. Да что там не пустила бы? Я бы воспитала своего так, чтобы ему просто не хотелось бухать в лесу и его бы там не было.

Как не было там меня. Как не хотелось бухать в лесу мне. Как и моим подругам, друзьям, которых любили родители.

К чему это я? Ах, да: меня тревожит, что у нас таких, как у Влада, родителей — масса. И все они не понимают, что натворили.

Зачнут под трансляцию дома 2. Потом родят, разведутся, и каждый живёт своей жизнью. В которой, простите уж за откровенность, нет ни места ребёнку, ни его воспитанию.

Я уверена, что если наши законодатели не озаботятся глубинным решением этой проблемы, то дальше будет лишь хуже.

Что я предлагаю?

Необходимо ужесточить статью Уголовного кодекса за недобросовестное воспитание своих детей. И вот по этой статье, помимо конкретных убийц, судить и сажать родителей, отпустивших своим невниманием детей в могилу.

Не в библиотеке убили Влада. В лесу. И попал он туда из-за отсутствия контроля и воспитания со стороны родителей.

Согласны?