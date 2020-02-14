В Днепре педагога подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

14.02.2020, 19:54, Новости дня

В Днепре 56-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области проинформировала 14 февраля.

По данным следствия, житель Днепра, который работает музыкальным руководителем одного из детских колективов города, неединожды совершал в отношении девочки противоправные насильственные действия сексуального характера.

«Применяя психологическое давление, мужчина насиловал ребенка и осуществлял видеосъемку порнографического характера с целью последующего сбыта», – сказано в сообщении прокуратуры.

Педагогу сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка и распространении видеопродукции порнографического характера (ч.4 ст.152, ч.4 ст.301 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей.