СМИ: напряженность в Сирии вряд ли повлияет на развертывание ЗРК С-400 в Турции

14.02.2020, 19:52, Новости дня

Напряженность, возникшая в турецко-российских отношениях из-за эскалации насилия в Идлибе, похоже, не помешает турецким планам развертывания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российского производства, несмотря на угрозу американских санкций. Об этом в пятницу Reuters сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Боевые действия в северо-западной сирийской провинции привели к ужесточению риторики между Россией, которая поддерживает наступление сирийских правительственных войск, и Турцией, которая разместила тысячи своих солдат для поддержки повстанцев, пытающихся остановить атаку со стороны Дамаска.

На прошлой неделе президент Тайип Эрдоган раздраженно посоветовал России «отойти в сторону» и позволить Турции принять ответные меры после гибели нескольких турецких военнослужащих. Обе страны обвинили друг друга в нарушении соглашений, направленных на сдерживание конфликта.

В результате этой ссоры США получили редкую возможность найти точки соприкосновения с Турцией, страной-союзником по блоку НАТО, после нескольких лет ухудшения отношений. Эти отношения могут ухудшиться, если Турция реализует план по активации российских комплексов С-400, что должно случиться в ближайшие месяцы.

Госсекретарь Майк Помпео выразил в своем Твиттере поддержку Турции. Спецпосланник Джеймс Джеффри, выступая в Анкаре, назвал погибших турецких солдат «мучениками».

Турция отстаивала свои интересы в Идлибе «таким образом, который является подходящим и поддерживается США», — заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента, общавшийся с журналистами на условиях анонимности.

Вашингтон также постарался подчеркнуть, что Москва и Анкара преследуют разные цели – не только в Сирии, но еще и в ливийском конфликте, где обе стороны поддерживают противоборствующие силы.

«То, что мы видим в Сирии и Ливии в особенности демонстрирует то, что турецкие и российские интересы не пересекаются. Надеюсь, что наши турецкие партнеры получат наше послание», — заявил собеседник.

Сотрудник Госдепартамента, беседовавший с журналистами после переговоров в Турции, заявил, что «деструктивная роль» России влияет на Анкару, однако это не приведет к изменению позиции Турции в отношении С-400.

«Я не увидел, чтобы это привело к переосмыслению позиции Турции в отношении С-400. Я ожидаю, что турецкий курс по этому вопросу установлен», — сказал он.

Турция приобрела первую партию ЗРК С-400 в июле прошлого года, и планирует активировать их уже в апреле.