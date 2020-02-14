Сирия, Афганистан и Украина среди тем, обсуждаемых в Мюнхене

14.02.2020, 19:52, Новости дня

Выступая со вступительным словом на конференции по безопасности, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал Россию и Китай. «Россия снова использовала военную силу и насильственным путем изменила границы на европейском континенте», отметил он, добавив, что другая супердержава – Китай – выборочно следует международному праву, если это не противоречит ее собственным интересам. Он также призвал к общей европейской политике в отношении России, «которая не должна ограничивается только осуждающими заявлениями и санкциями».

Американские эксперты отмечают, что не только Россия и Китай, будут в центре внимания форума по безопасности.

«Я ожидаю, что участники конференции осудят сирийский режим, который поддерживает Россия, как это сделал генеральный секретарь НАТО, и призовут прекратить наступление в Идлибе. Дамаск и Москва не собираются останавливаться на нем, потому что они считают, что побеждают. Также будет обсуждаться тема коронавируса, который представляет угрозу международной безопасности. Еще одна тема – Ливия, ситуация в которой остается нестабильной», – отметил Александр Краутер из Международного университета Флориды

Украинская делегация планирует поднять вопрос о милитаризации аннексированного Россией Крыма.

«Мы видим увеличение российского военного присутствия, что является абсолютно незаконным. По этой причине мы не можем контролировать большую часть Черного и Азовского морей, и Керченского пролива, где произошел вооруженный инцидент. Мы также не контролируем шельф Черного моря, где происходит добыча нефти и газа. Мы требуем разрешения этих проблем, и используем для выражения нашей позиции все возможные площадки», – заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Майкл Карпентер – директор центра Байдена университета Пенсильвании отмечает, что ряд предложений по урегулированию ситуации в Украине, вызывает озабоченность.

«Меня беспокоит то, что, как обычно бывает с подобными предложениями, есть попытка подыграть России, не получив от нее ничего взамен. Поэтому, когда речь идет, например, об Украине, поступают так называемые творческие идеи, но они почти никогда не включают в себя оказание давления на Россию, чтобы добиться самого главного – прекращения огня и прекращения насилия в Украине», – считает он.

Александр Краутер – эксперт из Международного университета Флориды, в свою очередь считает, что интерес США, как и остальных стран мира кроме России, заключается в соблюдении Минских договоренностей.

«Были достигнуты договоренности о том, чтобы вывести российские войска и реинтегрировать украинских сепаратистов. Изменение границ силовым путем – вопиющее пренебрежение международными нормами и правом. Это причина, почему была создана Лига Наций, а потом ООН. Вот почему ряд стран в свое время выгнал Саддама Хусейна из Кувейта. Да, на Москву оказывается давление с помощью санкций, но этого явно недостаточно, чтобы заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма. С другой стороны, мы знаем, что гибнут российские солдаты, а содержание Крыма обходится в большую сумму. Вопрос, в том, когда Путин решит, что лучше уйти из Украины. Ответ пока – никогда», – подчеркнул он.

Выступая сегодня перед прессой, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на полях конференции он встретится с президентом Афганистана Гани, и обсудит усилия по поиску мирного урегулирования конфликта в стране.

«В настоящее время альянс имеет 60 000 тысяч военнослужащих в Афганистане. Мы готовы внести коррективы, если Талибан продемонстрирует способность снизить уровень насилия. Лучший способ, которым НАТО может поддержать путь к миру – это продолжать поддерживать афганскую армию и силы безопасности, чтобы Талибан понимал, что он никогда не победит на поле боя. Он должны сесть за стол переговоров и договориться», – заявил генсек НАТО.

Что касается вопросов энергетической безопасности, то американская делегация планирует призывать страны Европы увеличить количество поставщиков энергоресурсов, чтобы избежать зависимости от российского «Газпрома».