Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте

14.02.2020, 19:51, Новости дня

Первый случай заражения новым коронавирусом выявили в Египте, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны.

Отмечается, что Египет – первое из государств Африки, где был зафиксирован случай заражения новым вирусом, информирует ТАСС.

По состоянию на 14 февраля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1 тыс. 380 человек скончались, 6 тыс. 723 излечились и выписаны из больниц.

В США не исключили заражения коронавирусом двух третей населения Земли.

Ранее первый случай смерти местного жителя от коронавируса был зафиксирован в Японии.