В Омске водитель переехал мужчину и спас ему жизнь

14.02.2020, 19:44, Разное

В Омске водитель Hyundai Tucson переехал лежащего на земле мужчину. Авария произошла на улице в Волхвостроя, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, автомобилист случайно наехал на пьяного мужчину, который лежал на дороге. Пострадавшего экстренно доставили в местную больницу, передает портал ОМ1.

Врачи диагностировали у пешехода закрытую травму груди и переломы ребер. Кроме того, у пострадавшего было обморожение стоп и кистей рук третьей-четвертой степени. По мнению медиков, если бы аварии не произошло, то мужчина бы умер от переохлаждения, уточняет сайт VSE42.ru.