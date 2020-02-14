В Омске водитель переехал мужчину и спас ему жизнь

14.02.2020, 19:44, Разное

В Омске водитель Hyundai Tucson переехал лежащего на земле мужчину. Авария произошла на улице в Волхвостроя, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, автомобилист случайно наехал на пьяного мужчину, который лежал на дороге. Пострадавшего экстренно доставили в местную больницу, передает портал ОМ1.

Врачи диагностировали у пешехода закрытую травму груди и переломы ребер. Кроме того, у пострадавшего было обморожение стоп и кистей рук третьей-четвертой степени. По мнению медиков, если бы аварии не произошло, то мужчина бы умер от переохлаждения, уточняет сайт VSE42.ru.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / У Веры Брежневой на новых снимках увеличилась грудь

13.12 / Наука: В двигательной коре мозга нашли речь

04.02 / 17-летнюю экоактивистку Грету Тунберг второй год подряд номинировали на Нобелевскую премию мира

24.01 / Малыш на прогулке: младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон замечен в музее без родителей

12.02 / Петербургских полицейских приговорили к полутора годам колонии

05.02 / Мнение: Беспощадная борьба

23.01 / Власти Австралии не могут выйти на связь с тушившим лесные пожары самолетом

17.12 / Поживите пока

13.12 / 18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария вышла замуж

24.12 / Какой алкоголь безопаснее всего употреблять в новогоднюю ночь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика