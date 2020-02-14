Эксперты назвали постановкой сюжет о «валентинке» из танков

14.02.2020, 19:44, Новости дня

«Простой лейтенант не мог командовать 16 танками без отмашки вышестоящего руководства. Как минимум он воспользовался поддержкой командира батальона», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Так он прокомментировал видеоролик о лейтенанте Таманской дивизии, который сложил «валентинку» из 16 танков и сделал предложение своей девушке выйти за него замуж.

«Воинская часть – это структура, где ничто не может происходить без ведома и разрешения командира», – сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Эксперт уверен, что командир части помог лейтенанту сделать предложение девушке с помощью нескольких танков, которые выстроились в форме сердечка. «Наверняка даже замкомандира полка по воспитательной работе был задействован в этом вопросе. И организация видеосъемки была одобрена руководством части», – отметил Перенджиев.

По мнению эксперта, командир полка должен был согласовать акцию, как минимум, на уровне Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Поэтому в данном случае лейтенант «играл роль объекта, которого все остальные поддержали». «Лейтенант может командовать только танковым взводом, а это всего три боевых машины. А в акции было задействовано 16 танков – это уже целый батальон», – отметил эксперт.

Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков также убежден, что ролик был постановкой, однако назвал парня «героем». «Это очень красивый факт, можно только восхищаться и завидовать лейтенанту, что у него такие командиры», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Напомним, сюжет об оригинальном признании лейтенанта Таманской дивизии в любви и предложении девушке выйти за него замуж показал ранее телеканал «Звезда». 16 танков выстроились в форму сердечка на подмосковном полигоне Алабино. Возлюбленная ответила: «Да».