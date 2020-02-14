Климкин заявил о плане «ползучей капитуляции Европы» перед Россией

14.02.2020, 19:44, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил начало международной Мюнхенской конференции.

«Мюнхенская конференция началась плохо: так называемым планом про размывание украинской государственности и ползучей капитуляцией Европы перед Россией. Все остальное – повторение известных вещей», – написал Климкин в своем Twitter.

Он добавил, что на конференции присутствует много людей, но «идей и ценностей – все меньше».

Напомним, в Мюнхене 14–16 февраля проходит 56-я ежегодная конференция по безопасности. В ней участвуют порядка 500 политиков, военных и общественных деятелей из десятков стран.

В ходе мероприятия уже состоялась краткая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отправляясь в Мюнхен, сообщила, что российскую делегацию на конференции «ждут баталии».