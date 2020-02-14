Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

14.02.2020, 19:37, Новости дня

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что РФ сумеет найти судно для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут. Не знаю, сколько времени им на это потребуется и как они будут продолжать укладку труб», – сказал Зеле в интервью Bloomberg, передает ТАСС.

Он добавил, что для укладки труб, особенно на том участке, где глубина небольшая, не нужны «супертехнологии».

«Вопрос лишь в том, подходит ли судно для укладки труд», – отметил глава OMV.

Также Зеле заявлял, что европейский рынок нуждается в дополнительных объемах газа из России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое судно будет достраивать газопровод «Северный поток – 2».



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