Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

14.02.2020, 19:37, Новости дня
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что РФ сумеет найти судно для завершения строительства «Северного потока – 2».
«Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут. Не знаю, сколько времени им на это потребуется и как они будут продолжать укладку труб», – сказал Зеле в интервью Bloomberg, передает ТАСС.
Он добавил, что для укладки труб, особенно на том участке, где глубина небольшая, не нужны «супертехнологии».
«Вопрос лишь в том, подходит ли судно для укладки труд», – отметил глава OMV.
Также Зеле заявлял, что европейский рынок нуждается в дополнительных объемах газа из России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое судно будет достраивать газопровод «Северный поток – 2».
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