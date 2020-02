Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы

14.02.2020, 19:31, Новости дня

73-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для австралийской коалы, спасеннной во время стихийных пожаров в Квинсленде, короткое соло. Видео, на котором запечатлена реакция животного, музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Услышав новые для себя звуки, флегматичная коала с интересом начала разглядывать инструмент, сидя на плече у музыканта.

Мэй рассказал, что коалу зовут Bear, ее привезли в ветеринарную клинику из Квинсленда – животному удалось спастись во время пожаров, которые бушевали в этом регионе в декабре и январе.

A quick resumé of a visit I was determined to make today in beautiful Queensland. Amazing. More later. Bri

Мэй пообещал держать подписчиков в курсе дальнейшей судьбы своего любимца.

Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда по защите животных Save me. Музыкальную карьеру Мэй совмещает с активной научной деятельностью.