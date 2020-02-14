Андрей Григорьев-Аполлонов нашел настоящего отца сына Леси Сазыкиной

14.02.2020, 19:31, Разное

Популярный российский певец Андрей Григорьев-Апполонов нашел истинного отца сына своей помощницы Леси Сазыкиной. Последняя заявила, что воспитывает ребенка от солиста группы «Иванушки». Чтобы восстановить свое честное имя, артист сделал ДНК-тест.

По словам Леси Сазыкиной, она семь лет тому назад родила сына от Андрея Григорьева-Апполонова. Музыканта возмутили данные высказывания. В связи с этим он решил сдать тест ДНК, который в итоге оказался отрицательным. Далее солист «Иванушек» намерен подать иск на сумму миллион рублей за клевету.

Как заявил юрист знаменитости, Леся Сазыкина никогда не работала его помощницей. Она преследовала артистов «Иванушек», просила сделать совместные снимки. Теперь девушка и вовсе заявляет, что является директором популярного российского коллектива.

К слову, у ребенка есть настоящий отец. С ним девушка познакомилась на телеканале «Муз-ТВ», когда тот работал над одним из сериалов. Леся Сазыкина тогда занимала должность линейного продюсера. Пара узаконила отношения, а через несколько лет на свет появился маленький Герман.

Сазыкина на вопрос о том, зачем решила рассказать так называемую «правду» об отцовстве, открыто ответила, что Григорьев-Апполонов развелся с женой, поэтому можно было делать подобные заявления. Артист действительно разошелся с матерью своих сыновей, с которой состоял в официальном браке свыше 10 лет. Экс-супругам удалось остаться в нормальных отношениях.