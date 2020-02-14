В сгоревшем детском доме погибли 14 воспитанников

14.02.2020, 19:31, Новости дня

Четырнадцать детей погибли при пожаре, который произошел в детском доме на Гаити.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал портал Haiti Libre.

Сообщается, что страшная трагедия произошла вечером 13 февраля в детском доме при церкви​​​.

При этом, как сообщил журналистам генеральный директор института социального благополучия и исследований Ариэль Вильдруан, заведение, где произошел пожар, не имело разрешения на функционирование.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать несчастный случай.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / В Польше захотели рассекретить архивы РФ по Второй мировой войне

02.02 / Смолов дебютировал за «Сельту», но не спас ее от проигрыша «Валенсии»

15.12 / Москвичам пообещали восемь градусов тепла

02.02 / Президент Эстонии назвала Тартуский договор действующим

09.12 / Пенсионный фонд назвал обоснования для приостановки выплат пенсий

24.01 / В Иерусалиме подожгли мечеть

05.12 / Столкновения демонстрантов с полицией начались в городах Франции

10.02 / «Они его покрасят». Брэд Питт посвятил актерскую премию «Оскар» своим шестерым детям

11.02 / Word, Excel и PowerPoint для «айфонов» стали проще и быстрее

17.01 / В Москве задержаны семь членов секты «бога Кузи»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика