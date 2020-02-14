Число подписчиков YouTube-канала «России 24» превысило 4 млн человек

14.02.2020, 19:30, Новости дня

Число подписчиков YouTube-канала "России 24" за полтора года увеличилось в два раза: на него подписались более 4 миллионов человек. Это не единственный рекорд, который канал установил в январе 2020 года.

За месяц число просмотров канала составило 211 миллионов, а число уникальных зрителей достигло 27 миллионов человек.

Суммарное количество просмотров на всех новостных каналах ВГТРК уже превысило отметку 5 миллиардов просмотров.

"Россия 24" – это единственный российский информационный канал, вещающий круглые сутки. Канал предоставляет актуальную информацию о событиях в РФ и мире, новости политики, экономики и технологий, специальные репортажи и многое другое.



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