Любовь во время коронавируса — CGTN узнал у пар из Ухани, как поддерживать чувства в карантине

14.02.2020, 19:30, Новости дня

Вопреки обыкновению в этом году в День Святого Валентина из-за коронавируса центральные уханьские улицы, где обычно полно влюблённых, пусты, передаёт CGTN. Однако даже перед лицом опасного заболевания, в условиях карантина, когда некоторым парам приходится жить по отдельности, а другим, наоборот, — целые сутки проводить вместе, жителям Ухани удаётся сохранить романтический настрой.

Сегодня День Святого Валентина, но из-за вспышки коронавируса некоторым парам приходится жить по отдельности, а другим — постоянно быть вместе дома. В сегодняшнем сюжете нашей рубрики «Люди Ухани» мы пообщались с этими парами и постарались понять, как им удаётся поддерживать любовь в запертом на карантин городе.

Это улица Ханьцзе в Ухани. Обычно в День Святого Валентина здесь полно влюблённых, но в этом году — ни роз, ни шоколадок, ни сувениров. В какой-то момент я оказался единственным человеком на всю улицу.

СЮЙ СИНЬЧЭНЬ, корреспондент CGTN: Как мы видим на этой витрине, все украшения убраны. Думаю, их переместили в сейфы. Никаких вам бриллиантов, никаких колец.

Тем не менее мне удалось пообщаться с несколькими парами и узнать, как, по их мнению, вспышка коронавируса COVID-19 повлияла на их отношения.

ВАН ЧЖЭН, медсестра 4-й больницы города Ухань: Мы вдвоём уже более 20 дней находимся на передовой борьбы с эпидемией.

КЭ ЦЮАНЬ, медбрат Хубэйского многопрофильного госпиталя: Мы хотели пожениться 2 февраля, но из-за неожиданной вспышки коронавируса свадьбу пришлось отложить.

ТУН ТЯНЬЮЙ, житель города УХАНЬ: Моя девушка ещё учится в университете. В этом году зимние каникулы начались раньше, так что она поехала в свой родной город, а потом его закрыли на карантин.

СЫСЫ, жительница города Ухань: Мы вместе полгода. Из-за того что Ухань закрыли, мой парень не смог поехать в свой родной город. Мы решили оставаться вместе в нашей квартире, чтобы была возможность друг о друге позаботиться.

КЭ ЦЮАНЬ: 24 января моя девушка Юй Чэнь внезапно сообщила мне, что её тоже отрядили в больницу Цзиньиньтань и что ей нужно явиться на работу на следующий день, 25 января. Я был очень удивлён.

На третий или четвёртый день после китайского Нового года (27—28 января. — ИноТВ) она ухаживала за пациентом в тяжёлом состоянии, а я как раз проходил мимо палаты. Я увидел, что на её защитном костюме написано имя Юй Чэнь. Тогда я подошёл и спросил, не из Хубэйского ли она госпиталя. Она ответила, что она оттуда. Вот так неожиданно мы встретились на «поле боя».

СЫСЫ: Мой парень хотел поехать домой, в свой родной город. А я предложила, прежде чем он поедет, накануне Нового года поужинать у моих родителей. И вот, стоило нам отужинать, на следующий день Ухань закрыли на карантин.

ЧЖЭНЬЮЙ, молодой человек Сысы: Так ведь мы даже не поужинали. Карантин ввели 23 числа, а канун Нового года был 24. Я собирался поехать домой. А потом вечером, пока мы ещё не легли спать, из оповещений узнали, что город собираются закрыть. У нас было 8 часов, чтобы уехать из Ухани. Мы вместе решали, стоит ли нам с её семьёй отправиться в мой родной город, потому что он далеко отсюда и там ситуация может быть лучше. Когда мы с ней это обсудили, она и её семья сказали мне, что они только в Ухани чувствуют себя дома и, если они уедут, они… Не знаю, как сказать…

СЫСЫ: Мы просто не хотим никуда уезжать. Хотим остаться в Ухани и быть вместе с нашим городом.

ЧЖЭНЬЮЙ: Да! Они считают, что в других местах всё так же, но, оставшись в Ухани, они будут чувствовать себя в большей безопасности.

ВАН ЧЖЭН: На работе у нас нет возможности видеться друг с другом.

МУЖ ВАН ЧЖЭН: Зато мы видимся после работы.

ВАН ЧЖЭН: А как-то раз вышло очень забавно. Один пациент передал мне свой рецепт, и я увидела, что на бумаге стоит подпись моего мужа. Я не могла повидаться с ним самим, но хотя бы имя его увидела.

У вас ведь годовщина свадьбы в День Святого Валентина?

ВАН ЧЖЭН: Да.

МУЖ ВАН ЧЖЭН: Мы поженились 14 февраля 2009 года.

Думаю, все надолго запомнят эту вспышку. Мы в том числе.

ТУН ТЯНЬЮЙ: Мне кажется, эта эпидемия не сказалась негативно на наших отношениях — скорее, наоборот, укрепила их.

Как так?

ТУН ТЯНЬЮЙ: Потому что я был всё время занят на работе и времени созваниваться с ней особо не было. А теперь из-за эпидемии мы вынуждены сидеть дома. Мы куда чаще делимся друг с другом своими мыслями и чувствами, поддерживаем друг друга. Я чувствую, как мы становимся ближе.

Каждый сезон мы делаем фото, где мы сидим спинами к камере. У нас пока нет весеннего снимка. Видите, у нас есть летняя, осенняя и зимняя фотки — не хватает весенней. Мы будем ждать, когда кризис в Ухани закончится, а потом пойдём в сад с вишнёвыми деревьями в Уханьском университете и там сделаем недостающий снимок. Так у нас будет четыре фотографии, которые символизируют, что мы вместе все четыре сезона.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2020 года.