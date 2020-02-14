ЕС снял запрет на импорт мяса птицы из Украины

14.02.2020, 19:30, Новости дня

Европейский союз 14 февраля снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины в страны ЕС. Об этом замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил в Facebook.

Он отметил, что решение не было единогласным так как несколько стран ЕС «недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам».

«Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов где требуется прогресс. Наш приоритет на этот год — максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере», – написал Качка.

Увага увага увага!!!ЄС ПІДТРИМАВ рішення про зонування випадку пташиного грипу в Україні.Таким чином заборона ЄС на… Posted by Taras Kachka on Reede, 14. veebruar 2020

Представитель Украины в Евросоюзе Николай Точицкий уточнил в Facebook, что Еврокомиссия поддержала снятие запрета на ввоз мяса птицы с не пораженной пмаса ичьим гриппом территории Украины.

«Это означает, что в ЕС прислушались к нашим аргументам о необходимости использования инструмента регионализации вместо блокировки экспорта курятины из всей территории Украины. Это также означает, что в Еврокомиссии и в государствах-членах доверяют мерам, которые принимаются украинскими партнерами», – добавил он и отметил, что решение еще не опубликовано и не вступило в силу.

Важливі новини щодо ситуації з експортом української курятини до ЄС. Запит української сторони про скасування заборони… Posted by Mykola Tochytskyi on Reede, 14. veebruar 2020

Случаи птичьего гриппа были зарегистрированы в Винницкой области 18 января 2020 года. ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины в страны союза 23 января. Яйца и яичная продукция под данные ограничения не не подпадали.