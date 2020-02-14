Зеленский снова выиграл бы президентские выборы в Украине – результаты опроса

14.02.2020, 19:30, Новости дня

Если бы выборы президента Украины проходили в феврале, их бы выиграл действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социс».

Если бы выборы проводились в следующее воскресенье, за Зеленского проголосовало бы 38,4%, за пятого президента Петра Порошенко – 9,6%, нардепу от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко отдали предпочтение 9.3%.

За лидера партии «Батьківщини» Юлию Тимошенко проголосовали бы 7,5%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко – 3,9%.

Не принимали бы участие в выборах 13,3% опрошенных, отказались отвечать 7,8%.

Инфографика: socis.kiev.ua

Если бы у опрошенных центром «Социс» была возможность снова проголосовать во втором туре выборов президента, то за Зеленского проголосовали бы 47,9%, за Порошенко – 15,8%.

Результаты опроса свидетельствуют, что уровень поддержки Порошенко респондентами не изменился по сравнению с голосованием в апреле 2019 года, а Зеленского поддерживает на 13,2% меньше.

Инфографика: socis.kiev.ua

Инфографика: socis.kiev.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 10 февраля методом формализованного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.

Первый тур президентских выборов прошел в Украине 31 марта 2019 года. Зеленский набрал 30,24%, Порошенко – 15,95%, они вышли во второй тур. 

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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