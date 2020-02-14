Рыбак еле поборол сома в центре Калининграда

14.02.2020, 19:30, Новости дня

Мужчина в центре Калининграда поймал крупного сома. По словам рыбака, вытащить улов ему удалось с большим трудом.

Как сообщает "Комсомольская правда", мужчина поймал сома из Преголи в пятницу, 14 февраля. Это произошло на одном из причалов острова Канта, напротив стадиона "Юность". Вес рыбы составил 25-30 килограммов. Очевидец рассказал, что хоть рыбак и не малого роста, он еле справился с уловом, который чуть ли не утянул его в воду. Когда мужчина выволок сома на берег, то едва поднял его.

Ихтиологи считают, что выловленная рыба может быть родственником гигантской рыбы, которая мешала реконструировать мост "Высокий". В июле 2016 года строители заявили, что во время подводных работ наткнулись на сома огромных размеров, в результате чего работы шли медленно.



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