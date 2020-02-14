Новые связи: Меган Маркл и принц Гарри посетили университет Стэнфорда в США

14.02.2020, 19:26, Разное

С тех пор как Меган Маркл и принц Гарри переехали в Канаду, новости о них стали попадать в СМИ со значительной задержкой, да к тому же без сопутствующих фотографий. Вот и сейчас стало известно о том, что во вторник, 11 февраля, они посетили Стэнфордский университет в штате Калифорния, США. Там супруги встретились с местными профессорами и президентом университета Марком Тессье-Лавином и обсудили с ними свой новый благотворительный фонд, который должен стать их основным родом деятельности.

В рамках своей постоянной работы по развитию и созданию новой благотворительной организации они провели мозговой штурм с учеными и профессорами, —

рассказали анонимные источники СМИ изданию Daily Mail и добавили, что Меган и Гарри прилетели из Канады регулярным рейсом, а не частным бортом. В учебном заведении они провели всего несколько часов, после чего вернулись обратно в Ванкувер к 10-месячному сыну Арчи.

Полагаем, что единственной возможностью увидеть новые фотографии герцогов в ближайшем будущем будет только День британского содружества, который пройдет 9 марта в Вестминстерском аббатстве. На праздник их лично пригласила королева Елизавета II, и этот выход станет для Меган и Гарри последним в качестве действующих членов королевской семьи.

Напомним, вечером 8 января этого года герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное заявление о своем желании начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган не только отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и планируют зарабатывать самостоятельно, но и хотят сфокусироваться на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. Следующие две недели «мегзит» бушевал вовсю: Меган успела нанести визит в лондонский приют для животных как раз перед вылетом в Канаду.

18 января стало известно, что Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов — в основном за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус, из которой на той неделе был уволен весь персонал. А на следующий день после этого известия герцог Сассекский совершил первый после этих новостей официальный выход. Он посетил благотворительный ужин фонда Sentebale в ресторане The Ivy, где выступил с большой речью после всех январских событий. Меган же все это время активно встречалась с благотворительными организациями. Так, 15 января она посетила центр Downtown Eastside Women’s Centre и организацию Justice for Girls в Ванкувере. Сегодня же стало известно, что Меган и Гарри уволили всех своих подчиненных, проживающих в Великобритании, тем самым обрубив все рабочие ниточки, ведущие на родину принца Гарри.

HELLO! попытался разобраться, как принц Гарри решился на автономию от королевы Елизаветы II, какова в этом роль Меган Маркл, а также где и на что они теперь будут жить.