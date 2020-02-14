Любовь Толкалина, Ксения Собчак, Рената Литвинова и другие на празднике в честь Дня всех влюбленных в Москве

14.02.2020, 19:26, Разное

Накануне Дня святого Валентина признаться в любви обновленному магазину Articoli в ТД «Весна» и создать праздничное настроение пришли десятки селебрити: в их числе оказались Ингеборга Дапкунайте, Рената Литвинова, Ксения Собчак, Мария Зудина, Екатерина Одинцова, Елена Летучая, Анфиса Черных, Максим Матвеев, Екатерина Вуличенко, Рина Гришина, Любовь Толкалина, Мария Железнякова, Урсула Ким, Оксана Пономарева, Даниил Берг, Екатерина Мцитуридзе, Екатерина Волкова, Артем Кривда и многие другие. Звездные гости выступили в этот вечер амбассадорами Articoli: в качестве бьюти-экспертов они рассказали о своих любимых продуктах и поделились личными секретами молодости и красоты.

Сердар Камбаров и Ксения Собчак

Рената Литвинова

Ингеборга Дапкунайте

Любовь Толкалина

Каждый час на центральном подиуме Articoli ведущие эксперты создавали новые образы и рассказывали о последних тенденциях в области красоты. Амбассадор бренда Valmon Екатерина Одинцова познакомила гостей со своими любимыми продуктами и рассказала о секретах молодости. Национальный визажист Bobbi Brown Сергей Бондаренко, основатель @iconface Ксения Никитина, визажист-амбассадор Giorgio Armani Beauty Russia Анастасия Кириллова и национальный визажист YSL Кирилл Шабалин представили сезонные новинки своих брендов и создали несколько вариантов актуального весеннего макияжа. А звездный визажист Сердар Камбаров показал на подиуме несколько праздничных образов, причем его моделью на время стала Виктория Шелягова.

Сердар Камбаров и Виктория Шелягова Алика Смехова Алена Свиридова Максим Матвеев Марина Зудина Инна Маликова Елена Летучая, Ольга и Константин Андрикопулос Юлия Ковальчук

Остальных гостей корнера Articoli захватила по-настоящему праздничная атмосфера: украшенная большими яркими сердцами, «Весна» наполнилась свежими цветочными ароматами парфюмов, яркими красками весенних коллекций макияжа и улыбками влюбленных. Кульминацией вечера стал розыгрыш главного приза — сертификата Articoli на 300 000 рублей. За музыкальную атмосферу праздника весны и любви отвечали DJ Александр и DJ Эва Вострокнутова. Все в этот вечер смогли познакомиться с новинками парфюмерного искусства, поучаствовали в make up-марафоне со звездными визажистами и украсили свои подарки любимым гравировкой, цветочными композициями и росписью.