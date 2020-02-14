В Сети опубликован тизер четвёртого сезона телесериала «Очень странные дела»

14.02.2020, 19:21, Разное

В Сети опубликован первый тизер четвёртого сезона телесериала Netflix «Очень странные дела». Местом действия станет СССР в послевоенные годы.
Телесериал «Очень странные дела» привлёк внимание многих любителей кинокартин с неожиданными поворотами в сюжете и наличием мистики. Именно поэтому появление информации о четвёртом сезоне поклонники ждали с нетерпением. Теперь же она стала официально доступна, что позволило увидеть несколько важных моментов. Местом действия станет послевоенный СССР. В небольшом ролике показано, как группа из нескольких рабочих, вместе с шерифом Джимом Хоппером, строит железную дорогу под пристальным надзором военных, а на фоне играет песня с довольно патриотическим слоганом «Красная армия всех сильней».

Несмотря на публикацию тизера, точная дата премьеры нового сезона «Очень странных дел» остаётся неизвестной. Вероятнее всего, более подробная информация появится в трейлере.



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