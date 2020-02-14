Фанаты просят разблокировать весь потенциал экрана Samsung Galaxy S20

14.02.2020, 19:21, Разное

Фанаты просят разблокировать весь имеющийся потенциал экрана смартфона Samsung Galaxy S20. Известно, что представители южно-корейского производители намерены снять ограничения.

По имеющимся данным, в скором времени на рынке появится смартфон Oppo Find X2. У его обладателей будет возможность выбрать максимальное разрешение экрана одновременно с частотой обновления изображения 120 Гц. Если говорить о корейских гаджетах Samsung Galaxy S20, то такой показатель доступен только вместе с FullHD+. Поклонники бренда остались недовольны соответствующим фактом.

Как показали результаты первых тестов, Oppo Find X2 с активированным 5G-модемом и параметрами экрана -120 ГЦ разрешение 3168 х 1440 пикселей за 4,5 часа потерял только 19% от общего заряда. При этом дисплей работал только два часа. По словам экспертов, показатели, демонстрируемые китайским гаджетом, превосходят все ожидания.

Предполагается, что компания Samsung обновит существующие ПО. Тогда у юзеров появится возможность активировать режим 120 Гц при максимальных отметках разрешения экрана.