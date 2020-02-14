Посол Германии: Пока предпосылок для встречи «Нормандской четверки» нет, но все может измениться

14.02.2020, 19:18, Новости дня

Пока предпосылок для проведения новой встречи «Нормандской четверки» нет, но они еще могут появиться. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен а интервью «Громадському», которое вышло 14 февраля.

она отметила, что режим прекращения огня на Донбассе не соблюдается.

«То, что обстрелы, очень жаль, но нужно найти решение, чтобы это не стало замороженным конфликтом, о котором никто не говорит… Пока, мне кажется, этих предпосылок (для встречи. – «ГОРДОН») нет, ведь в Берлине мы должны говорить о политической составляющей Минских договоренностей. Но это может измениться. Мы ежедневно работаем, чтобы был результат и был прогресс. Нельзя предсказать, что будет в апреле», – сказала она.

Посол назвала факт встречи в нормандском формате 9 декабря 2019 года позитивным.

«Сам факт, что эта встреча состоялась, уже был прогрессом, потому что наши лидеры три года не встречались. И именно в Париже, я считаю, для президента [Владимира] Зеленского был большой успех. По результатам саммита договорились о возвращении пленных, и это произошло еще до конца года. Это было хорошо. Прекращение огня, к сожалению, еще не произошло. Есть разные оценки этого саммита сейчас, но мне кажется, итоговая декларация саммита – это якобы ориентир для всех сторон сейчас, и в этом направлении они работают. Особенно мои коллеги в Германии, они готовят следующую встречу, которая должна состояться в апреле. Они действительно интенсивно работают над тем, чтобы следующая встреча была успешной», – добавила Фельдгузен.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров «Нормандской четверки» состоялся в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита «Нормандской четверки» пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.