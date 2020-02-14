Чемпиона по боксу выгнали из сборной России после скандала с наркотиками

14.02.2020, 10:12, Разное

Спортсмена Георгия Кушиташвили пожизненно исключили из сборной России. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса Умара Кремлева.

По словам функционера, после известия о задержании

Кушиташвили правоохранителями организация самостоятельно провела внутреннее расследование. Анализы, подтвердившие факт употребления наркотиков, повлияли на окончательное решение Федерации, передает «Царьград».

В то же время Федерация бокса отказалась порвать все связи с Кушиташвили. «Мы его не бросим. Будем его родителям помогать, будем ему помогать. Будет заниматься общественной деятельностью, будет ходить помогать людям», – рассказал Кремлев.

Напомним, в начале февраля СМИ сообщили о том, что чемпиона мира по боксу задержали в Москве. Во время досмотра

Кушиташвили

набросился на сотрудника Росгвардии. Позднее у спортсмена обнаружили пакетик с запрещенным веществом.