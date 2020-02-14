Филипп Киркоров оценил опасность оскорбления чувств верующих из-за его нового клипа

14.02.2020, 19:12, Новости дня

Певец Филипп Киркоров представил свой новый клип на песню «Романы», который сравнил с сериалом «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли.

Действие клипа происходит в церкви. Киркоров исполнил в видео роль католического священника. В роли прихожанки, соблазняющей священника, снялась участница Comedy Womаn Екатерина Варнава. Танцевальные номера в клипе исполняют «монахини» в откровенных нарядах. Вместо «церковных» одежд на Киркорове костюмы из кутюрной коллекции Dolce & Gabbana Alta Sartoria.

«Романы» – это fashion-история, где собраны лучшие и эксклюзивные образцы из мира моды, дизайна и искусства: роскошная коллекция Alta Sartoria Dolce&Gabbana, уникальные картины–коллажи, специально созданные для этого видео. Этот клип, как полотно современного искусства… Дерзкая, бесстрашная и манящая история запретной любви между священником и обворожительной прихожанкой, которая олицетворяет собой пламя, страсть и желание, терзающие душу служителя», – говорится в описании к ролику. Клип опубликован на YouTube-канале Филиппа Киркорова.

«В сериале Соррентино «Молодой папа» все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?» – ответил Киркоров на вопрос, не пугают ли его обвинения в оскорблении чувств верующих, передает РИА «Новости».

По словам Киркорова, вдохновением для клипа стала фреска Микеланджело «Сотворение Адама». Песня «Романы» входит в новый альбом певца, который он впустит 6 марта.

Ранее клип с религиозной тематикой выпустила группа «Ленинград» на песню «Иисус». В РПЦ тогда заявили, что церковь отрицательно относится к использованию образов и имен святых в шоу-бизнесе и зарабатыванию на этом денег.