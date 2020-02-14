Дерипаска ответил шуткой про ручку на обвинения британских СМИ в отмывании

14.02.2020, 19:12, Новости дня

Бизнесмен Олег Дерипаска иронично отреагировал на публикацию Financial Times о том, что он якобы владел активами или отмывал средства.

«Какие деньги? Он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) мне ручку на 10 минут не доверил», – написал Дерипаска в Telegram-канале, а перед этим он опубликовал ссылку на статью Financial Times с фразой «очередная порция брехни».

Упоминая историю с ручкой, Дерипаска имел в виду ситуацию в Пикалево. Тогда после подписания договора он забыл вернуть ручку Путину, в итоге президент обратился к нему с просьбой «отдать авторучку».

Financial Times со ссылкой на письмо OFAC (Управление по контролю над иностранными активами – прим. ВЗГЛЯД) адвокатам Дерипаски сообщила, что ведомство, отвечающее за правоприменение в области санкций, мотивировало включение бизнесмена в «черный список» тем, что он был «одним из лиц, владеющих активами и отмывающих средства в интересах российского президента», передает «Интерфакс».

Издание отмечает, что, по данным OFAC, в 2017 году Дерипаска решил отменить листинг группы «ГАЗ», чтобы скрыть эти факты.

В Кремле уже опровергли эти утверждения. «Это неправда», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос FT, передают «Ведомости».

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. Бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.



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