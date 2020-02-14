Гречанка Мария Саккари – полуфиналистка теннисного турнира в Санкт-Петербурге

14.02.2020, 19:06, Новости дня

В Санкт-Петербурге продолжается теннисный турнир ВТА с призовым фондом 780 тысяч долларов. Определилась еще одна полуфиналистка соревнований.

Греческая теннисистка Мария Саккари нанесла поражение первой ракетке турнира Белинде Бенчич из Швейцарии. Проиграв первый сет со счетом 2:6, Саккари была сильнее в двух следующих партиях 6:4 и 6:3. Соперницы провели на корте 2 часа 9 минут.

Саккари вышла в полуфинал, где встретится с представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной. Во втором полуфинале Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи Анастастия Потапова – Кики Бертенс (Нидерланды).