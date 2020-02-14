Антон Геращенко о Маркиве: Его история, включая позорный процесс в Италии, станет материалом для захватывающей книги или фильма

14.02.2020, 19:06, Новости дня

Нацгвардеец Виталий Маркив, находящийся сейчас в заключении в Италии, – уникальная личность, его история ляжет в основу сюжета книги или киносценария. Об этом написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который 13 февраля посетил Маркива в миланской тюрьме Opera.

«Виталий, как и всегда, был бодр, со своей открытой улыбкой. Два года и восемь месяцев под необоснованным арестом в итальянской тюрьме не сломили его волю к победе. У нас было почти два часа живого общения. Виталий успел многое рассказать нам о своем участии в событиях на Майдане, о российско-украинской войне. Без сомнения, совсем скоро его история, включая позорный процесс в Италии, станет материалом для захватывающей книги или фильма. Я вообще считаю Виталия Маркива уникальной личностью и хорошим примером для украинской молодежи», – заявил замминистра.

Геращенко, консул Украины Евгений Шквира и представители украинской общественности передали нацгвардейцу фотографии с встречи его матери Оксаны с президентом Украины Владимиром Зеленским, который 7–8 февраля находился с визитом в Италии.

«Я рассказал Виталию об итогах встреч президента Украины с папой римским Франциском, президентом и премьером Италии, на каждой из которых Владимир Зеленский подчеркивал важность справедливого решения суда по отношению к невиновному защитнику Украины», – добавил замглавы МВД.

Вчора разом з Олесь Городецький , Ruslan Fufalko, Oleksandr Chebanenko, та консулом Євгеном Шквирою відвідали у… Posted by Антон Геращенко on Reede, 14. veebruar 2020

Нацгвардейца задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября Украина подала жалобу на приговор. Ее рассмотрение ожидается весной 2020 года.

На переговорах с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 7 февраля 2020 года Зеленский обратил внимание на решение суда по делу Маркива. «Мы должны забрать парня», – заявил украинский президент.