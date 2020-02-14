Министров наказали за «грязное» шоу

14.02.2020, 19:06, Новости дня

Министры спорта и образования Челябинской области получили наказание после проведения новогоднего шоу "Снежная королева". Многие зрители пожаловались на развлекательную программу, которая содержала ряд некультурных сцен.

Шоу "Снежная королева" состоялось на ледовой арене "Трактор" шестого января. В анонсе мероприятия и на билетах говорилось о том, что зрителей ожидает фантастическое 5D, в котором будет идти снег и опускаться облака, а также выступление сотен артистов. Стоимость билетов варьировалась от 1,2 до 1,5 тысячи рублей.

В результате зрители покидали шоу, не дождавшись его окончания. В одной из групп социальной сети "ВКонтакте", посвященной Челябинску, пользователи высказались о "Снежной королеве" в плохом контексте. В частности, они назвали шоу уровнем драматического кружка, а также возмутились, что вместо сказочной постановки для детей показали "грязь" с намеками на любовниц.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести служебную проверку. По ее результатам были оценены действия должностных лиц правительства, которые способствовали предоставлению услуги сомнительного качества со стороны организаторов представления. Министра физической культуры и спорта Леонида Одера наказали дисциплинарным взысканием в виде выговора. Министр образования и науки Александра Кузнецова получила взыскание в виде замечания, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу губернатора.

Кроме того, челябинское УФАС РФ проводит свою проверку после жалоб почти трехсот зрителей.