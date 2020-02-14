Xiaomi показала ПК-моноблок по цене доступного смартфона

14.02.2020, 19:06, Новости дня

На платформе коллективного финансирования Xiaomi (Youpin) появился доступный компьютер Ningmei CR600 типа "все в одном". Цена за моноблок, снабженный 23,8-дюймовым экраном и чипами Intel Core i3/i5, стартует с 3199 юаней (около 29 тысяч рублей).

В комплект входят сам компьютер, собранный в одном корпусе с монитором, а также беспроводные клавиатура и мышка с большим ковриком, пишет Gizchina. Экран CR600 подходит как для работы в мощных графических редакторах, включая Photoshop и CAD, так и для требовательных к качеству картинки игр. Монитор можно отрегулировать по наклону (от -90 DEG до 90 DEG) и высоте (0-130 мм).

Ningmei CR600 представлен в трех вариантах. Самый мощный располагает процессором Intel Core i5-9400 9-го поколения с 6 ядрами, 6 вычислительными потоками и базовой тактовой частотой в 4,1 ГГц. Начальная модель Share включает чип Core i3-9100, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 512 ГБ.

Также сегодня в Китае начались продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10. Цена за модель с новейшим процессором Qualcomm и 108-мегапиксельной камерой (3999 юаней, или ~36 500 рублей в пересчете по текущему курсу) сопоставима со стоимостью нового моноблока.

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Вести.Hi-tech



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