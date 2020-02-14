Пидгрушная: Четвертые места на чемпионате мира никому не нужны

14.02.2020, 19:06, Новости дня

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала четвертое место, которое заняла в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону. Слова Пидгрушной приводит Biathlon.com.ua.

«Это чемпионат мира – ни четвертое, ни пятое место никому не нужно, грубо говоря. Конечно, хотелось медаль, но так получилось», – сказала Пидгрушная.

По словам спортсменки, ее ошибка была в том, что она слишком долго делала первый выстрел.

«На финишном кругу меня гнали, давали информацию, я пыталась еще добавить. После финиша поняла – сделала все, что смогла», – сказала украинка.

14 января Пидгрушная заняла четвертое место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. От третьего места украинку отделили 4,3 секунды.

13 февраля сборная Украины заняла пятое место в первой гонке чемпионата мира по биатлону 2020 года – смешанной эстафете.

Следующая гонка чемпионата мира по биатлону пройдет завтра, 15 февраля, в 15.45 начнется мужской спринт.

Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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