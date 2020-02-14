Кировский мажор снова попался инспекторам ДПС

14.02.2020, 19:06, Новости дня

Никаких законных действий против сына известного кировского юриста Ильи Фарафонова не предпринимается, за его хулиганство выпишут штраф — одну тысячу рублей. Об этом сообщил журналист Сергей Пичугин в прямом эфире программы "60 минут". Активист общественного движения, который ведет расследование, считает, что Фарафонов пользуется покровительством своей влиятельной мамы.

По его словам, "крутая" мать Ильи постоянно защищает и "отмазывает" своего сына. "Женщина весомый адвокат в городе, у нее есть много связей", — отметил Пичугин.

Кировский журналист добавил, что поведение Ильи Фарафонова, когда он садится за руль, становится с каждым разом все хуже и хуже. "Раньше его задерживали, он вел себя тихо и спокойно, был трезвым, но без водительских прав. А сейчас у Ильи неадекватное поведение", — пояснил Пичугин.

Несколько дней назад 22-летний лихач вновь попал в поле зрение полиции за злостное нарушение ПДД. Его и еще одного молодого человека обнаружили в автомобиле BMW. Они пытались оторваться от наряда ДПС. При задержании правонарушителей инспекторы были вынуждены применить силу. Прозоров сопротивлялся и нецензурно выражался. Теперь к делу подключились следователи.

В мае 2010 года, когда Илье Фарафонову было 13 лет, за рулем автомобиля Lada Kalina сбил троих пешеходов. Один из них скончался, двое других получили тяжелые травмы и стали инвалидами. Запись с камеры видеонаблюдения попала в интернет и вызвала широкий резонанс. 13-летний виновник ДТП провел десять месяцев в спецшколе, а потом вернулся домой , изменив фамилию на Прозоров, и продолжил ездить без водительских прав.