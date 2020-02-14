Опубликовано видео с заявлением Лукашенко об откровенных разговорах с Путиным

14.02.2020, 19:05, Новости дня

В Сети опубликовали видеозаписи выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, в которых тот рассказывает, что собирается покупать любую другую нефть, кроме российской, чтобы «не стоять на коленях» перед российским коллегой Владимиром Путиным.

«Говорят, вот Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет. Он не будет покупать норвежскую, американскую, саудовскую, азербайджанскую, венесуэльскую нефть. Буду. Даже если будет дороже», – сказал Лукашенко.

Видеозапись с этим выступлением опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Лукашенко: «Лукашенко умеет считать, он не будет покупать норвежскую нефть». Буду! Путин спрашивает «Саша, зачем ты будешь покупать дороже?» Я говорю «Чтоб каждый год 31 декабря не стоять перед тобой на коленях» — «Ну кто стоит?» — «Я стою. Так быть не должно, и так не будет» pic.twitter.com/jFYAHdPzK2

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 14, 2020

В этом же ролике белорусский лидер сообщил, что у него был диалог с Путиным о закупках нефти республикой.

«Слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать?». Я ему говорю: «Чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях». Вот абсолютно точный был ответ: «Слушай, ну мы же друзья, кто перед кем стоит?» Я говорю: «Я стою. Так быть не должно. И так не будет».

Лукашенко добавил, что Белоруссия готова покупать нефть по мировой цене, «но премию» за такую цену платить не будет.

В другом ролике белорусский президент рассказал об интеграции РФ и Белоруссии.

«Экономические вопросы по интеграции, но по настоящей интеграции, а не так, как плявузгают в средствах массовой информации России. Они понимают интеграцию как поглощение Белоруссии Россией. Это не интеграция. Это инкорпорация. На это я никогда не пойду», – сообщил Лукашенко.

Лукашенко: Чисто экономические вопросы по интеграции, но по настоящей интеграции, а не так, как плявузгаюць в средствах массовой информации в России. Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси Россией. Это не интеграция, а инкорпорация. На это я никогда не пойду pic.twitter.com/EinsDPGxHn

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 14, 2020

В конце января появилось видео, на котором белорусский президент в ходе визита на одно из предприятий в стране заявил, что страну «поставили раком» по углеводородам.

В пятницу Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет платить премии российским нефтяным компаниям.

Напомним, в начале февраля Александр Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

Позже премьер страны Дмитрий Крутой сообщил, что Белоруссия будет покупать в 2020 году нефть в РФ по цене в 83-85% от мировой.