Диетологи перечислили идеальные к употреблению после 6 вечера продукты, не вредящие фигуре

14.02.2020, 19:04, Разное

Перекусы после 6 вечера не вредят фигуре, если они легкие. Эксперты назвали продукты, употребление которых в позднее время не способствует накоплению жира.
Оптимальным вариантом для позднего ужина является кукуруза, насыщенная клетчаткой. Продукт регулирует уровень холестерина и не провоцирует набор лишнего веса. От «голодных мук» после 18:00 без угрозы для фигуры могут спасти низкокалорийные нектарины, обогащенные калием и клетчаткой, благодаря чему стимулируют пищеварение и помогают сжигать жир.

Можно перекусить грибами, содержащими много питательных микроэлементов. Продукт активизирует метаболические процессы. Подойдет для позднего ужина и сельдерей, отличающийся наличием «отрицательных калорий». Организм человека из стебля растения получает 10 Ккал, а две тратит на его переработку.

Людям, следящим за своим весом, в качестве перекуса после 6 вечера рекомендуют киви, насыщенное водой, клетчаткой и органическими кислотами. Плод уравновешивает баланс жидкости и солей, а также подавляет аппетит. Запеченная или сырая свекла способна регулировать обмен веществ, улучшить усвоение белка, способствуя наращиванию мышечной массы. Данный овощ обладает антиоксидантным эффектом, защищая от образования жировых клеток.

Идеальным поздним перекусом считается треска, на 35% состоящая из белка. Рыба включает в себя витамины A, C и E, минералы, укрепляет иммунитет и нормализует работу многих органов.



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