«Шоколадный торт в виде сумки от Dior»: Дочь Дмитрия Маликова отпраздновала свое 20-тилетие

14.02.2020, 19:04, Разное

Дочь Дмитрия Маликова, Стефания Маликова отпраздновала свое 20-летие в кругу родственников и друзей. Именинница была удивлена сюрпризом, который подготовили ей близкие товарищи.

У дочери знаменитого певца Дмитрия Маликова много поклонников. Многотысячная аудитория фанатов ежедневно следит за ее жизнью. Свой двадцатый день рождения девушка отметила в кругу самих близких людей. Первыми именинницу поздравили родители. Артист признался дочери в любви и пожелал, чтобы она с каждым днем была все счастливее. Позже Стефания Маликова опубликовала видеоролик, на котором видно, как она распаковывает праздничную коробку с брендовой одеждой. Предположительно эти вещи подарил ей отец.



Настоящий сюрприз виновницу торжества ждал от друзей. Они украсили зал шарами, развесили фотографии именинницы на красных ленточках и преподнесли торт в виде брендовой сумки от Dior, сделанного из шоколада и крема. Маликова очень любит модную одежду и всегда одевается на светские мероприятия в фирменную одежду.

Ближе к вечеру, для именинницы устроили еще одну вечеринку в ресторане. Поздравить ее пришли все те же друзья и родственники. В честь нее звучало много тостов с пожеланиями. Праздник закончился торжественным выносом торта и веселыми танцами. Стефания Маликова на кануне двадцатилетия всерьез задумалась о новом этапе жизни. Она счастлива, что рядом с ней близкие люди. Дочь музыканта хочет путешествовать, развиваться, учиться, найти свою вторую половику и жить счастливо, как ее родители.