«Шоколадный торт в виде сумки от Dior»: Дочь Дмитрия Маликова отпраздновала свое 20-тилетие

14.02.2020, 19:04, Разное

Дочь Дмитрия Маликова, Стефания Маликова отпраздновала свое 20-летие в кругу родственников и друзей. Именинница была удивлена сюрпризом, который подготовили ей близкие товарищи.
У дочери знаменитого певца Дмитрия Маликова много поклонников. Многотысячная аудитория фанатов ежедневно следит за ее жизнью. Свой двадцатый день рождения девушка отметила в кругу самих близких людей. Первыми именинницу поздравили родители. Артист признался дочери в любви и пожелал, чтобы она с каждым днем была все счастливее. Позже Стефания Маликова опубликовала видеоролик, на котором видно, как она распаковывает праздничную коробку с брендовой одеждой. Предположительно эти вещи подарил ей отец.


Настоящий сюрприз виновницу торжества ждал от друзей. Они украсили зал шарами, развесили фотографии именинницы на красных ленточках и преподнесли торт в виде брендовой сумки от Dior, сделанного из шоколада и крема. Маликова очень любит модную одежду и всегда одевается на светские мероприятия в фирменную одежду.

Ближе к вечеру, для именинницы устроили еще одну вечеринку в ресторане. Поздравить ее пришли все те же друзья и родственники. В честь нее звучало много тостов с пожеланиями. Праздник закончился торжественным выносом торта и веселыми танцами. Стефания Маликова на кануне двадцатилетия всерьез задумалась о новом этапе жизни. Она счастлива, что рядом с ней близкие люди. Дочь музыканта хочет путешествовать, развиваться, учиться, найти свою вторую половику и жить счастливо, как ее родители.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Скандалы: Замначальника Генштаба Арсланова оговорили как под копирку

13.01 / В центре Москвы в высотке обнаружили тело мужчины на лестничной клетке

02.01 / В России до 72 долларов подешевели смарт-часы Amazfit Health Watch с функцией ЭКГ

24.12 / Мнение: Зима…!??

28.12 / Мнение: Можно ли встретить Новый год без ёлки?

19.12 / Смартфон Realme X50 5G может получить 5D-охлаждение

19.12 / Ида Галич влезла в долги из-за покупки замка

26.01 / Учёные: «Медленный» интернет может быть опасным для здоровья человека

29.12 / Шутки закончились — Госдеп США требует срочно остановить работы по «Северному потоку – 2»

20.01 / Характер боли в пояснице указывает на её причину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика