Более 600 тысяч баллов в в AnTuTu: Lenovo готовит к выпуску геймерский смартфон

14.02.2020, 19:04, Разное

Известная компания Lenovo подтвердила выпуск геймерского смартфона Legion. Известно, что топовый девайс станет функционировать на базе Snapdragon 865. В тесте AnTuTu устройство набрало свыше 600 тысяч баллов.

Если обещание Lenovo будет сдержано, то новинка превзойдет недавно вышедшие флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro от Xiaomi. В то же время эксперты заявили, что вряд ли пользователи заметят улучшения в реальных условиях, поскольку Snapdragon 855 и так хватает для любых игр.

К слову, смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro компания Xiaomi считает лучшими на рынке по показателю производительности. В ходе испытаний AnTuTu модели набрала более 585 тысяч баллов.



Говоря о новинках от Xiaomi, то они получили корпус из стекла и металла, являются довольно эргономичными и компактными. Диагональ дисплея в базовой версии составила 6,7 дюйма, возросла площадь и точность встроенного дактилоскопического сенсора. Девайс Mi 10 функционирует на базе Snapdragon 865 при 8 Гб ОЗУ, имеется видеоускоритель Adreno 650.