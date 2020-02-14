Наука: Маленький ребенок плохо спит? Это может быть нормой

14.02.2020, 18:59, Разное

Многие частые проблемы со сном – часть нормального развития ребенка, считают финские ученые. Результаты их исследования опубликованы в Sleep Medicine.

Молодые родители часто обеспокоены вопросами детского сна, поскольку постоянные ночные пробуждения нарушают покой в доме и вызывают опасения, нормально ли развивается ребенок. В частности, нерегулярный сон может казаться родителям признаком болезни, плохого самочувствия или голода.

«Теперь мы знаем, что индивидуальные различия очень велики и что модели, связанные с засыпанием, пробуждением, ночным бодрствованием и ритмами сна, часто развиваются по-разному», – рассказала ведущий автор исследования Джуулия Паавонен (Juulia Paavonen).

Ученые из Хельсинкской университетской больницы опросили родителей почти 5700 детей о том, насколько хорошо их малыши спали в течение первых двух лет жизни.

Они выяснили, что многие кажущиеся «отклонения» вписываются в норму. Например, шестимесячным младенцам для засыпания требуется в среднем 20 минут, а двухлетние дети по-прежнему просыпаются в среднем один раз каждую ночь.

Согласно полученным данным, около 40% родителей были обеспокоены сном детей, когда тем было 8 месяцев. Однако постепенно детский сон становился более стабильным и крепким. Обычно ночной сон составлял 9-10 часов, тогда как количество дневного сна снижалось (у младенцев – 5 часов, в два года – 2 часа).

По мере того как дневной сон в среднем сокращается с двух до одного раза в день, общее количество часов сна в течение дня у детей уменьшается. Также к двухлетнему возрасту снижается и общее время сна – примерно до 12 часов в сутки.

Однако, как показало исследование, о проблемах могут свидетельствовать засыпание младенцев более 40 минут или ночные пробуждения в возрасте 8 месяцев, которые длятся час и более. Также не является нормой ночное бодрствование годовалого ребенка более 45 минут, а полуторагодовалого – более 30 минут. В таких случаях авторы рекомендуют родителям посетить педиатра для выяснения причин, затрудняющих сон.