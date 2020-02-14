Зеленский подает в суд на журналистов программы «Схемы», сообщивших о его тайной встрече с Патрушевым

14.02.2020, 18:57, Новости дня

Офис президента Украины подает иск против программы «Схемы» с требованием опровергнуть сообщения о встрече президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, сообщает «Новое время».

«Офис президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы „Схемы“ о встрече президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В офисе президента добавили, что Зеленский никогда в жизни не встречался, не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым.

Накануне в программе «Схемы» вышло расследование, в котором говорится, что в город Маскат в Омане, когда там находился Зеленский, прилетал Патрушев. По информации журналистов, он прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.