Экс-помощница рыжего «Иванушки» назвала артиста отцом своего сына

14.02.2020, 18:54, Новости дня

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов вынужден был сдать ДНК-тест на определение отцовства в эфире передачи «Пусть говорят».

Поводом для экспертизы по установлению отцовства стало заявление некой Олеси Сазыкиной. Девушка, которую на передаче представили как бывшую помощницу артиста, заявила, что воспитывает шестилетнего сына Германа от Григорьева-Аполлонова. По словам Сазыкиной, ребенок уже давно интересуется, где же его папа.

В ответ рыжий из «Иванушек» назвал девушку «опасной фанаткой». Он признался, что просил продюсера оградить его от встреч с этой девушкой.

Аполлонов-Григорьев согласился пройти ДНК-тест по установлению отцовства непосредственно во время съемок передачи. Результаты теста опровергли слова Сазыкиной.

По информации издания StarXit, настоящим отцом мальчика является некто Сергей Павлов, в браке с которым в 2013 году Сазыкина родила сына Германа. Издание сообщает, что после развода отец мальчика выплачивает экс-супруге алименты.

После оглашения результатов ДНК-теста адвокат артиста Александр Бенхин заявил, что его клиент намерен обратиться в суд с иском о клевете. В комментарии таблоиду Бенхин подчеркнул, что сумма иска составит 1 млн руб.

