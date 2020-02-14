Кабмин Украины назначил нового временно исполняющего обязанности главы Госфискальной службы

14.02.2020, 18:54, Новости дня

12 февраля Кабинет Министров Украины принял решение назначить врио главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.

«Возложить временно выполнение обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины Солодченко Сергея», – сказано в документе.

Его подписал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее врио главы ГФС был Денис Гутенко. 12 февраля Кабмин признал утратившим силу распоряжение о его назначении.

Гутенко назначили на эту должность в июле 2019 года.