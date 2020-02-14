Российский медбрат, выдумавший на веб-форуме историю об убийствах пациентов, уволился из больницы

14.02.2020, 18:54, Новости дня

Медбрата пермской больницы имени Гринберга Сергея Калинина, который оставлял на форуме имиджборда «Двач» сообщения об убийстве ветеранов, уволили. Об этом 14 февраля сообщила министр здравоохранения Пермского края РФ Оксана Мелехова, пишет Properm.ru.

По ее словам, Калинин сам написал заявление об уходе.

Официальная формулировка увольнения – «по соглашению сторон за нарушение принципов этики».

В феврале на анонимном форуме «Двач» появились сообщения об убийстве более 10 ветеранов путем отключения системы искусственной вентиляции легких. Пользователи со второй попытки деанонимизировали их автора – анестезиста отделения интенсивной терапии пермской клиники Калинина.

Проверка на детекторе лжи показала, что Калинин действительно был автором сообщений, однако никого не убивал. Коллегам медбрат рассказал, что был пьян, когда оставлял сообщения на форуме.

Минздрав Пермского края, изучив истории болезней, графики дежурств и заключения паталогоанатомов в больнице имени Гринберга, проинформировал, что подозреваемый сотрудник не причинял преднамеренного вреда пациентам, писала «Медуза».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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