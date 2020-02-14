Синоптик пообещал москвичам новые температурные рекорды

14.02.2020, 18:51, Новости дня

В середине февраля рано говорить о том, что зима в столице окончена, так как обычно до конца марта температура не поднимается выше ноля, а также временами наступает похолодание, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что зима в столице уже закончилась и больше не вернется. Он объяснил, что нынешняя погода связана с североатлантическими колебаниями, которые продержатся до конца февраля, а уже в марте наступит не только календарная, но и астрономическая весна.

«Делать 14 февраля прогнозы о том, что зима закончилась – легкомысленно. Конечно, то, что зима этого сезона уже выдалась по графику самой теплой за всю метеоисторию, это факт, хотя окончательные выводы мы будем делать через две недели», – говорит Тишковец.

Синоптик рассказывает, что на следующей неделе действительно ожидается еще одна волна мощного атлантического тепла, что приведет к серии новых температурных рекордов на Северо-западе и Западе России.

«Но я бы не торопился говорить, что зима окончена. Нужно понимать, что впереди март — месяц, который по всем климатическим канонам считается не весенним, поскольку среднесуточная температура, например, в Москве, переходит через ноль в положительное значение не раньше 27 числа», – уточняет Тишковец.

Также в марте случаются вторжения холодных воздушных масс, поэтому в первом «весеннем» месяце еще могут быть рецидивы зимы, поясняет синоптик. Если заглядывать далеко вперед, то весна в столице действительно намечается теплая, но уже не с таким аномальным перевесом температуры, как зимой. Он уточняет, что речь идет о 2-3 градусах теплее средней нормы.

Ранее синоптики пообещали москвичам «фантастическую» погоду.