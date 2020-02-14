Пекин ввел карантин для всех возвращающихся в столицу

14.02.2020, 18:44, Новости дня

Власти Пекина ввели 14-дневный карантин для всех, кто возвращается в столицу после 14 февраля, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Начиная с сегодняшнего дня, все возвращающиеся в Пекин должны находиться под наблюдением в течение 14 дней, дома или централизованно. Те, кто откажется от наблюдения и других мер по профилактике и контролю, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», – цитирует РИА «Новости» сообщение телевидения в Weibo.

По состоянию на 14 февраля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1 тыс. 380 человек скончались, 6 тыс. 723 излечились и выписаны из больниц.