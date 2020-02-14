ЧП на первоуральском заводе: погиб один из пострадавших рабочих

14.02.2020, 18:31, Новости дня

ЧП на первоуральском заводе: погиб один из пострадавших рабочих. Об этом сообщает ГТРК "Урал".

Как известно, накануне утром на территории завода "Русский хром" в Первоуральске произошло короткое замыкание. Всё случилось на подстанции цеха пароснабжения. Пострадали три сотрудника. У всех — обширные ожоги. И вот сегодня пришло печальное известие: один из рабочих скончался. Еще двое по-прежнему находятся в очень тяжелом состоянии.

Статья, по которой еще вчера было заведено уголовное дело, следственный комитет планирует изменить на более тяжелую — о нарушении правил охраны труда, в результате приведших к смерти человека. Теперь виновным в ЧП грозит тюремный строк до четырех лет.

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ГТРК "Урал"



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