Под водой с аквалангом и в эфире новостей: самые необычные признания в любви

14.02.2020, 18:31, Новости дня

В День всех влюбленных в "Прямом эфире" — ТОП-10 самых необычных, неожиданных, экстремальных и романтичных признаний в любви и предложений руки и сердца, которые сделали мужчины своим любимым девушкам.

Красивые и счастливые пары пришли в студию, чтобы рассказать, при каких обстоятельствах одни произнесли, а другие услышали желанные слова.

Сильно поволноваться о последствиях своего предложения пришлось известному телеведущему Денису Кочанову – и не только из-за ожидания ответа любимой, но и из-за реакции начальства. А все потому, что предложение он сделал… в прямом эфире, в финале новостной программы.

Денис признается, что даже был готов к увольнению, но через несколько минут молчания в редакционном чате руководитель прислал поздравление.

А вот избранница Антона Бортничука из Симферополя поначалу подумала, что когда увидела табличку "Выходи за меня замуж", то подумала, что оставил ее кто-то другой, а не любимый мужчина. И все потому, что дело происходило под водой. Когда они вместе ныряли с аквалангом, девушка увидела появившуюся над ней табличку с предложением.

Трогательное предложение руки и сердца сделал своей избраннице Елене Костюнькиной Артем Синцов. Обручальное кольцо он вручил своей любимой в кинотеатре – прямо во время сеанса мелодрамы "Лёд 2".

Еще одно необычное – "крутое" предложение сделал своей невесте Павел Струлев. Правда, девушку поначалу оно напугало, поскольку было организовано в стиле "спецназ-шоу".

Какие еще оригинальные способы придумывали мужчины, чтобы удивить избранниц? Какой была реакция невесты, которой любимый сделал предложение в прямом телеэфире? Кто "закатал" обручальное кольцо в пельмени, и как проходят свадебные квесты?

Самые необычные и трогательные предложения руки и сердца – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".