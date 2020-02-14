Мужчина выстрелил девочке в голову, пытаясь разогнать собак

14.02.2020, 18:30, Новости дня

В Кабардино-Балкарской Республике местный житель по случайности ранил семилетнюю девочку из ружья. Это случилось в тот момент, когда мужчина пытался разогнать стаю бродячих собак.

Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент произошел в четверг, 13 февраля, в селении Залукокоаже. Девочка шла в сопровождении матери. В один момент женщина услышала громкий хлопок, после которого ребенок заплакал. Голова девочки была в крови.

Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где рентген показал наличие пули в месте ранения. Девочке провели операцию.

В ходе проверки следствие выяснило, что выстрел из охотничьего ружья произвел местный житель 1972 года рождения. Таким образом мужчина хотел разогнать стаю бродячих псов, но что-то пошло не так.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям мужчины.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Карчаево-Черкесской Республике. Мужчина стрелял по стае собак, но случайно попал в соседку, которая скончалась от полученного ранения.



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